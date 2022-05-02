شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 5 / 2022، العديد من الأحداث الهامة وأبرزها، أحمد سامي يعلن الرحيل عن سموحة.. ومفاوضات مع طولان وربيع ياسين لخلافته، و بعثة يد الزمالك تتوجه إلى النيجر فجر الخميس استعدادا للسوبر الأفريقى والكؤوس، والسولية يبدأ تدريبات الجرى للتعافى من إصابة الخلفية استعدادا لوفاق سطيف.

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى النيجر فجر الخميس استعدادا للسوبر الأفريقى والكؤوس

أحمد سامي يعلن الرحيل عن سموحة.. ومفاوضات مع طولان وربيع ياسين لخلافته

السولية يبدأ تدريبات الجرى للتعافى من إصابة الخلفية استعدادا لوفاق سطيف

اتحاد الكرة يدرس إنشاء مركز دولى لتدريب الحكام على تقنية الفيديو

انسحاب 3 أعضاء من اجتماع مجلس الإسماعيلى اعتراضا على تعيين حمزة الجمل

الأهلي يدخل معسكرا مغلقا الثلاثاء استعداداً لمواجهة وفاق سطيف

أحمد سمير فرج يعلن رحيله عن الإسماعيلي ورسالة شكر لحمد إبراهيم