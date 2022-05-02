شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة .. الزمالك وإيسترن كومبانى 1/1 وضغط أبيض لإحراز هدف التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل الإيجابى بهدف لمثله بين الزمالك وايسترن كومبانى فى المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر فى الجولة الـ17 للدورى، تقدم عمر السعيد للفريق الأبيض فى الدقيقة 41، وتعادل المنافس من هدف ذاتى أحرزه محمود حمدى الونش بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 65.

بدأ الشوط الثانى بهجوم مكثف من لاعبى إيسترن كومبانى بغية إحراز هدف التعادل وبالفعل في الدقيقة 50 ينفرد أحمد أوفا بمحمد أبوجبل تماما يضعها بجانب المرمى وسط اندهاش الجميع.

حاول بعدها لاعبو الزمالك امتصاص حماس لاعبى ايسترن بتمرير الكرة وسط الملعب بعيدا عن المرمى، قابله هجوم من ثلاثى المنافس أحمد اوفا وفراس بن عيفية وعماد ميهوب.

نشط لاعبو إيسترن كومبانى في الربع ساعة الثانية من الشوط الثانى، وأجرى علاء عبد العال عدة تغييرات هجومية مع بداية الشوط الثانى لزيادة الفاعلية الهجومية وبالفعل استطاع الفريق من إدراك هدف التعادل من خطأ ذاتى عن طريق محمود حمدى الونش مدافع الفريق الذى فشل في إخراج إحدى الكرات العرضية وأودعها في مرمى حارسه محمد أبو الجبل في الدقيقة 65.

يحاول بعدها لاعبو الزمالك تعديل النتيجة مع تراجع للاعبى ايسترن ويجرى فيريرا المدير الفني للفريق الأبيض تغييرين بنزول شيكابالا وسيف الدين الجزيرى بدلا من إمام عاشور وعمر السعيد لزيادة الضغط الهجومى.

الشوط الأول

بدأت المباراة بهجوم مكثف من لاعبى إيسترن كومبانى على عكس المتوقع بسبب موقف الفريق الصعب بجدول الترتيب حيث يحتل فريق ايسترن المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ولم تسنح أي فرص على مرمى الفريق .

في المقابل فشل لاعبو الزمالك في بناء أي هجمة بسبب وجود حالة من اللغبطة داخل منطقة الوسط وخط الدفاع، بالإضافة إلى عدم ظهور الأجانب بالمستوى المأمول.

نشط الزمالك في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 17 يحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء للزمالك يتصدى لها أحمد سيد زيزو ويلعبها متقنة ترتطم في العارضة وتخرج بعيدا عن المرمى.

بعدها مباشرة وكرة من ناحية اليمين يقوم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعرضية جميلة يرتقى إليها عمر السعيد مهاجم الفريق ويضعها قوية في يد أحمد دعدور حارس مرمى إيسترن كومبانى .

ضغط الزمالك بكل خطوطه في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول وتقهقر لاعبو ايسترن تماما للحفاظ على النتيجة والخروج بالشوط الأول بنفس النتيجة وبالفعل في الدقيقة 41 استطاع عمر السعيد من إحراز هدف التقدم للفريق الأبيض من عرضية لأشرف بن شرقى من الجانب الأيسر يلعبها هداف الأبيض برأسه قوية في المرمى معلنا عن تقدم الفريق الأبيض ، يضيع بعدها مباشرة لاعبو إيسترن فرصة التعادل حتى أطلق أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على إيسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ .

نجح إيسترن كومبانى في إدراك هدف التعادل في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1/1 من هدف ذاتى أحرزه محمود حمدى الونش مدافع الفريق الأبيض بالخطأ في مرماه في المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن فعاليات الجولة الـ17 للدورى.