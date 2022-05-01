فيريرا يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن المدير الفني البرتغالي جوسفالدو فيريرا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي للزمالك، عن تشكيل فريقه الأساسي الذي سيخوض به مواجهة فريق إيسترن كومباني ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة الدوري المصري على ستاد المقاولون العرب.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، أحمد فتوح.

الوسط: طارق حامد، إمام عاشور.

وسط الهجوم: إسلام جابر، أشرف بنشرقي، أحمد سيد زيزو.

وفي الهجوم: عمر السعيد.

ويجلس على مقاعد بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد ومحمد عبد الغني وحازم إمام وعبد الله جمعة ومحمد أشرف "روقا" وسيد عبد الله "نيمار" وأيمن حفني ومحمود عبد الرازق" شيكابالا" وسيف الدين الجزيري.

يشار إلى ان الزمالك يحتل المركز الأول في الدوري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، فيما يتذيل إيسترن كومباني الترتيب وفي جعبته 10 نقاط من 15 مباراة.