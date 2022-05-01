شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يحرز التعادل فى الزمالك بهدف ذاتى عن طريق الونش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح إيسترن كومبانى في إدراك هدف التعادل في مرمى الزمالك لتصبح النتيجة 1/1 من هدف ذاتى أحرزه محمود حمدى، الونش مدافع الفريق الأبيض، بالخطأ في مرماه بالدقيقة 65 من عمر المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ17 للدورى .

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ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : أحمد عبد الموجود – محمد صالح – كمال أبو الفتوح – الحسينى طه

خط الوسط : أحمد متعب – مودى ناصر – محمد الطرابلسى – محمود نعيم

خط الهجوم : فراس عيفا – أحمد اوفا