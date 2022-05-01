شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر أحمد حسن يحتفل بعيد ميلاده مع حازم إمام وسيف زاهر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الصقر أحمد حسن، متابعيه وجمهوره، بصور من احتفاله بعيد ميلاده الذي يوافق اليوم 1 مايو، مع كل من النجم حازم إمام، وسيف زاهر ومحمد الجارحي وكريم جميل وعمر ربيع، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".

وكتب الصقر على الصور التي نشرها: "شكرا لحبايبي وإخواتي سيف زاهر ومحمد الجارحي وحازم إمام وكريم جميل وعمر ربيع على المفاجأة الحلوة دي".

وكان قد أكد نجم منتخب مصر السابق، فى تصريحات سابقة خلال الاستوديو التحليلى لقناة أون تايم سبورتس، أن موسيمانى يمتلك أفضل وفرة من اللاعبين المميزين في مصر داخل النادى الأهلى، بالإضافة إلى جاهزيتهم بسبب التدوير.

وأضاف الصقر أحمد حسن: "الأهلى دائما هدفه هو الحصول على بطولة الدورى، وموسيمانى ماشى في الدورى بشكل كويس، ويمتلك العديد من اللاعبين المميزين داخل القائمة وجاهزين للدفع بأى لاعب وإراحة الآخرين".



احتفال الصقر بعيد ميلاده