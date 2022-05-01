شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يسيطر والمقاولون يتقدم 1/0 في الشوط الأول بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة المصري والمقاولون العرب التي تجمع الفريقين على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة الدوري العام، بتقدم المقاولون بهدف نظيف سجله عبد الله ياسين، لاعب ذئاب الجبل، في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، وذلك عكس سير اللقاء الذي سيطر عليه المصري في أغلب الأوقات ولكن دون إيجابية على مرمى الذئاب.

وبدأ المصري اللقاء بالتشكيل كالتالي: أحمد مسعود في حراسة المرمى، رباعي خط الظهر: أحمد شديد، هيثم العيوني، ياسر حمد، كريم العراقي، خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، إلياس الجلاصي، محمد عنتر، حسن علي، وفي الهجوم: أوستين أموتو.

فيما بدأ المقاولون اللقاء بالتشكيل التالي: محمود أبو السعود في حراسة المرمى، أمير عابد، فاروقا نور الدين، محمود عزت، أحمد عبد العزيز، محمد مجلي، أحمد الشيمي، لويس إدوارد، عبد الله ياسين، مامادو نياس، جون أوكلي.

بدأ المصري اللقاء بضغط هجومي قوي على المقاولون، في محاولة لإحراز هدف التقدم، وأسفر الضغط المستمر للمصري عن ركلة حرة على حدود منطقة جزاء المقاولون في الدقيقة السادسة، بعدما لمست الكرة يد محمد مجلي لاعب وسط المقاولون.

وتألق محمود أبو السعود حارس المقاولون في الدقيقة السابعة من إنقاذ تسديدة إلياس الجلاصي، لاعب المصري، والذي سدد الركلة الحرة على يمين أبو السعود، الذي أنقذ مرماه من الهدف الأول.

وفي الدقيقة 18 نجح عبد الله ياسين لاعب المقاولون في إحراز هدف التقدم لذئاب الجبل من أول هجمة لفريقه في اللقاء، بعدما راوغ دفاع المصري ليسدد كرة مميزة سكنت شباك أحمد مسعود حارس المصري.

وواصل النادي المصري هجومه بعد استقبال الهدف الأول، لتعديل النتيجة ولن دون فاعلية حقيقية، وفي الدقيقة 42 كاد مامادو نياس، لاعب المقاولون، أن يحرز الهدف الثاني لفريقه، لولا تألق أحمد مسعود، حارس مرمى الفريق الأخضر، ليمنع المقاولون من إحراز هدف تأمين الثلاث نقاط.

واحتسب حكم اللقاء دقيقتين وقت بدل من ضائع، أهدر خلالها أوستين أموتو فرصة إحراز هدف تعديل النتيجة لفريقه، بعدما انفرد تماما بمرمى محمود أبو السعود حارس المقاولون، قبل أن يستبسل دفاع المقاولون في إبعاد الكرة، وأطلق صافرة النهاية في الدقيقة 47، معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون على المصري بهدف نظيف.