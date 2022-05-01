شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 5 / 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 / 5 / 2022، العديد من الأحداث المهمة، أبرزها، أحمد سامي يعلن الرحيل عن سموحة.. ومفاوضات مع طولان وربيع ياسين لخلافته، وبعثة يد الزمالك تتوجه إلى النيجر فجر الخميس استعدادا للسوبر الأفريقى والكؤوس.

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى النيجر فجر الخميس استعدادا للسوبر الأفريقى والكؤوس

أحمد سامي يعلن الرحيل عن سموحة.. ومفاوضات مع طولان وربيع ياسين لخلافته

السولية يبدأ تدريبات الجرى للتعافى من إصابة الخلفية استعدادا لوفاق سطيف

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