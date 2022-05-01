شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يتعادل 1/1 مع بيراميدز في شوط أول مثير بالدوري.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق الشوط الأول من لقاء الجونة وبيراميدز في المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد خالد بشارة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء هدف التقدم لفريق بيراميدز عن طريق رمضان صبحى في الدقيقة 18، وأدرك فريق الجونة هدف التعادل عن طريق خالد قمر في الدقيقة 27.

وشهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث جاءت الخطورة لفريق بيراميدز عن طريق كل من فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف وعبد الله السعيد، بينما جاءت محاولات الجونة عن طريق محمود الشبراوى وخالد قمر وإسلام محارب.

وجاء تشكيل فريق بيراميدز، بقيادة اليوناني تاكيس جونياس، على النحو التالي.. حراسة المرمى: حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أسامة جلال - علي جبر - محمد حمدي - أحمد فتحي

خط الوسط: إبراهيم توريه - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - فخر الدين بن يوسف - رمضان صبحي

خط الهجوم: فخري لاكاي.

بينما جاء تشكيل فريق الجونة بقيادة تامر مصطفى يضم كلا من: «قاسم إبراهيم، عمرو طارق، محمود صابر، محمد رزق، محمود جمال، خالد قمر، أحمد عامر، نور السيد، الان كياميادي، إسلام محارب، محمد نجيب».