شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ بعثة الخماسي الحديث بعد الفوز بميدالية ذهبية وأخرى برونزية ببطولة كأس العالم للكبار بالمجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم، اتصالاً هاتفياً ببعثة المنتخب المصرى الخماسي الحديث المتواجدة بالعاصمة المجرية "بودابست"؛ للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم للكبار التي أقيمت فى الفترة من ٢٥ ابريل وحتي ١ مايو الجارى.

قدم الوزير التهنئة لجميع أفراد البعثة على الظهور المميز فى البطولة، والفوز بالميدالية الذهبية فى منافسات الزوجي المختلط، والميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات، مثنياً على أداء لاعبى الخماسي وحرصهم على الظهور اللافت فى كل المنافسات التى يشاركون بها، وتحقيق الفوز فى مختلف المحافل ترجمةً للتخطيط المتميز لإعداد اللاعبين المُنفذ من قِبل الاتحاد المصرى الخماسي الحديث، والدعم الذى تقدمه الوزارة للاعبين.

واستطاع الثنائي المصري "هايدي عادل ونور الدين كريم"، تحقيق الميدالية الذهبية في الزوجي المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي بمجموع نقاط ١٣٥٠ نقطة، بينما حل الثنائي المجري اردوس ريتا و كازا روبرت في المركز الثاني "الميدالية الفضية " برصيد ١٣١١ نقطة بينما حصل الثنائي المكسيكي اوليفر كاثرين كاريلو دويلو علي المركز الثالث برصيد ١٣٠٤ نقطة .

كما حصدت اللاعبة المصرية سلمى ايمن عبد المقصود الميدالية البرونزية فى منافسات فردى السيدات فى ختام البطوله بعد احتلالها المركز الثالث بمجموع نقاط ١٤٠٥ نقطة، فيما حصدت المجرية جولياس ميشيلي المركز الاول بمجموع نقاط ١٤٢٠ نقطه بينما جاءت لاعبة الايطالية ميشيلي الينا فى المركز الثالث بمجموع نقاط ١٤٠٦ نقطه فيما جاءت المصريه أميره قنديل فى المركز ال ٧ بمجموع نقاط ١٣٧٨ نقطة .

يذكر أن بعثة المنتخب القومى المصرى للخماسى الحديث تشارك فى بطولة كأس العالم بالمجر ‏للخماسى الحديث بالعاصمة المجرية "بودابست" حيث تعتبر البطولة هى ثاني مرحلة من مراحل سلسلة كأس العالم للخماسى الحديث بعد انتهاء المرحلة الاولي والتى أقيمت منافساتها فى مصر خلال مارس الماضى.‏

ويشارك المنتخب المصري فى كاس العالم بالمجر ببعثة مكونه ٨ لاعبين و لاعبات هم معتز وائل عزت و عمر وائل عزت ونور الدين كريم واياد الكاشف وملك خالد وهايدى عادل وسلمى أيمن واميرة قنديل ، بالإضافة إلى امير ابو سمره ادارى البعثة ورؤوف حسام المدير الفني وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة ومحمد غيث ومحمد حسنى مدربا السلاح وياسر عصر مدرب الفروسيةويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.