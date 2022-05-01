شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على إيسترن كومبانى بهدف السعيد فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الزمالك في التقدم على إيسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ بعد نهاية الشوط الأول في المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى .

أحرز هدف التقدم للزمالك عمر السعيد في الدقيقة 41 من عمر المباراة ، من عرضية متقنة لأشرف بن شرقى من الجانب الأيسر لعبها اللاعب بقدمه وأحرزها بكل قوة في المرمى .

بدأت المباراة بهجوم مكثف من لاعبى إيسترن كومبانى على عكس المتوقع بسبب موقف الفريق الصعب بجدول الترتيب حيث يحتل فريق ايسترن المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ولم تسنح أي فرص على مرمى الفريق .

في المقابل فشل لاعبو الزمالك في بناء أي هجمة بسبب وجود حالة من اللغبطة داخل منطقة الوسط وخط الدفاع ، بالإضافة لعدم ظهور الاجناب بالمستوى المأمول

نشط الزمالك في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 17 يحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء للزمالك يتصدى لها أحمد سيد زيزو ويلعبها متقنة ترتطم في العارضة وتخرج بعيدا عن المرمى .

بعدها مباشرة وكرة من ناحية اليمين يقوم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعرضية جميلة يرتقى إليها عمر السعيد مهاجم الفريق ويضعها قوية في يد أحمد دعدور حارس مرمى إيسترن كومبانى .

ضغط الزمالك بكل خطوطه في الربع ساعة الأخيرة من الشوط الأول وتقهقر لاعبو ايسترن تماما للحفاظ على النتيجة والخروج بالشوط الأول بنفس النتيجة وبالفعل في الدقيقة 41 استطاع عمر السعيد من إحراز هدف التقدم للفريق الأبيض من عرضية لأشرف بن شرقى من الجانب الأيسر يلعبها هداف الأبيض بقدمه قوية في المرمى معلنا عن تقدم الفريق الأبيض ، يضيع بعدها مباشرة لاعبو إيسترن فرصة التعادل حتى أطلق أحمد الغندور حكم المباراة صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتفوق الزمالك على إيسترن كومبانى بهدف مقابل للاشئ .

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

بينما جاء تشكيل ايسترن كومبانى على النحو التالى : -

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : أحمد عبد الموجود – محمد صالح – كمال أبو الفتوح – الحسينى طه

خط الوسط : أحمد متعب – مودى ناصر – محمد الطرابلسى – محمود نعيم

خط الهجوم : فراس عيفا – أحمد اوفا