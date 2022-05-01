شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة .. الزمالك يضغط على دفاع إيسترن كومبانى والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما زال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك وإيسترن كومبانى بعد مرور 30 دقيقة في المباراة المقامة بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى.

بدأت المباراة بهجوم مكثف من لاعبى إيسترن كومبانى على عكس المتوقع بسبب موقف الفريق الصعب بجدول الترتيب حيث يحتل فريق ايسترن المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ولم تسنح أي فرص على مرمى الفريق .

في المقابل فشل لاعبو الزمالك في بناء أي هجمة بسبب وجود حالة من اللغبطة داخل منطقة الوسط وخط الدفاع ، بالإضافة لعدم ظهور الاجناب بالمستوى المأمول

نشط الزمالك في الربع ساعة الثانية من اللقاء وفى الدقيقة 17 يحتسب حكم اللقاء ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء للزمالك يتصدى لها أحمد سيد زيزو ويلعبها متقنة ترتطم في العارضة وتخرج بعيدا عن المرمى .

بعدها مباشرة وكرة من ناحية اليمين يقوم أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك بعرضية جميلة يرتقى إليها عمر السعيد مهاجم الفريق ويضعها قوية في يد أحمد دعدور حارس مرمى إيسترن كومبانى .

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

بينما يضم تشكيل إيسترن كومبانى كل من :-

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : أحمد عبد الموجود – محمد صالح – كمال أبو الفتوح – الحسينى طه

خط الوسط : أحمد متعب – مودى ناصر – محمد الطرابلسى – محمود نعيم

خط الهجوم : فراس عيفا – أحمد اوفا