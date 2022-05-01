شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة .. هجوم إيسترن كومبانى على الزمالك والنتيجة 0/0 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال التعادل السلبى يخيم على لقاء الزمالك وإيسترن كومبانى بعد مرور 15 دقيقة في المباراة المقامة بينهما بإستاد المقاولون العرب في الجولة الـ17 للدورى

بدأت المباراة بهجوم مكثف من لاعبى إيسترن كومبانى على عكس المتوقع بسبب موقف الفريق الصعب بجدول الترتيب حيث يحتل فريق ايسترن المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد 10 نقاط ولم تسنح أي فرص على مرمى الفريق.

في المقابل فشل لاعبو الزمالك في بناء أي هجمة بسبب وجود حالة من اللغبطة داخل منطقة الوسط وخط الدفاع، بالإضافة إلى عدم ظهور الاجناب بالمستوى المأمول.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبوجبل

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود علاء – محمود حمدي " الونش" – حمزة المثلوثي

خط الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – إسلام جابر - أشرف بن شرقي

خط الهجوم: عمر السعيد

بينما بدأ إيسترن كومبانى المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى : أحمد دعدور

خط الدفاع : أحمد عبد الموجود – محمد صالح – كمال أبو الفتوح – الحسينى طه

خط الوسط : أحمد متعب – مودى ناصر – محمد الطرابلسى – محمود نعيم

خط الهجوم : فراس عيفا – أحمد اوفا