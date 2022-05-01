شكرا لقرائتكم خبر عن عيفا وأوفا يقودان هجوم إيسترن كومبانى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن علاء عبد العال، المدير الفنى لفريق إيسترن كومبانى، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك فى المباراة المقرر لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد باستاد المقاولون العرب، فى إطار مباريات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إيسترن كومبانى كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد دعدور

خط الدفاع: أحمد عبد الموجود – محمد صالح – كمال أبو الفتوح – الحسينى طه

خط الوسط: أحمد متعب – مودى ناصر – محمد الطرابلسى – احمد نعيم

خط الهجوم: فراس عيفا – أحمد اوفا

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعاجل فى 2 وخسر مثلهم، وسجل لعبوه 30 هدف، واستقبلت شباكه 15 هدف، فى المقابل يدخل ايسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط، حصدهم من 15 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 9 مواجهات، وسجل لعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 27 هدفا.