الامارات | الخطيب يصارح لاعبي الأهلي.. "أين الروج والعزيمة والإصرار"

شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يصارح لاعبي الأهلي.. "أين الروج والعزيمة والإصرار" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري لكرة القدم، اليوم الأحد اجتماعا مع لجنة التخطيط ، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق بشكل مفاجئ في مسابقة الدوري المصري.

وذكر الموقع الرسمي للأهلي أن الاجتماع شهد التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

وأضاف ذات المصدر أنه عقب الإجتماع توجه الخطيب وبصحبته غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وتم عقد اجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وقال الخطيب للاعبين إن الفترة القادمة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسؤولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية.

وأضاف الخطيب أن الأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسؤول في النادي أيًّا كان دوره سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه.

وتابع الخطيب أنه لم ولن يفقد ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، وأن الأمر لا يزال بأيديهم، وهم قادرون على تصحيح الأوضاع.

يذكر أن الأهلي فشل في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات له بدوري أبطال أفريقيا والدروي المصري حيث تعادل مع الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا 1/1 ثم تعادل في الدروي المصري مع طلائع الجيش سلبيا ثم سيراميكا 1/1، كما تعرض للهزيمة أمام المصري بنتيجة 1/صفر.

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