رسائل نارية.. تفاصيل اجتماع الخطيب مع لجنة التخطيط ولاعبي الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

عقد الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماعًا اليوم الأحد مع لجنة التخطيط، التي تضم محسن صالح وزكريا ناصف وبحضور حسام غالي عضو مجلس الإدارة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.

وبحسب ما ذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن الاجتماع جاء لمناقشة أسباب تراجع نتائج الفريق بشكل مفاجئ، خلال الفترة الأخيرة، بالرغم من توفير كافة احتياجات الفريق على كل المستويات، فضلًا عن القدرات الفنية المتميزة للاعبين وجهازهم الفني، والذين حققوا العديد من البطولات على المستويين المحلي والإفريقي.

كما شهد الاجتماع التطرق إلى كافة التفاصيل بمنتهى الوضوح لوضع النقاط فوق الحروف وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصًا على مسيرة الفريق في المرحلة المقبلة.

وعقب الاجتماع، توجه محمود الخطيب وبصحبته حسام غالي ولجنة التخطيط لمران الفريق، وعقد اجتماعًا مع اللاعبين والجهاز الفني وسط حضور الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كما أفاد مراسل مصراوي، وواجه الجميع بالقصور الذي شهدته المباريات الأخيرة، وقبلها غياب الروح والعزيمة والإصرار.

وشدد الخطيب على أن الفترة المقبلة لا تحتمل تكرار مثل هذا القصور أيًا كانت المبررات، ولا بد أن يضطلع كل فرد في منظومة الفريق بمسؤولياته، وأن يتحلى الجميع بشخصية الأهلي في كل شيء، وغير مسموح لأي فرد أن يعيش على ذكريات البطولات الماضية، وأن الفوز ببطولة قارية لا يعني التفريط في البطولة المحلية، والأهلي يلعب للفوز بكل البطولات التي يشارك فيها، وكل مسئول في النادي أيًّا كان دوره سواء كان لاعبًا أو مدربًا أو إداريًّا أو عضو مجلس إدارة لا بد أن يعلم ذلك، ويعمل على تحقيقه، حسب بيان الموقع الرسمي للأهلي.

وأشار محمود الخطيب إلى أنه لم ولن يفقد ثقته الكبيرة في اللاعبين وجهازهم الفني، وأن الأمر لا يزال بأيديهم، وهم قادرون على تصحيح الأوضاع.

وعن الاستعداد لمباراتي الذهاب والعودة في الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الإفريقية في ضوء النقاش الذي جرى مع الجهاز الفني، تقرر دخول الفريق معسكرًا ابتداءً من الثلاثاء لحين انتهاء المباراتين، وأن يقوم الجهاز الفني باستثمار هذا المعسكر وتنفيذ البرامج البدنية والفنية التي يراها مناسبة من وجهة نظره.

وكان الأهلي قد تعادل مع فريق سيراميكا كليوباترا (1-1) في المباراة التي أقيمت مساء السبت ببطولة الدوري المصري الممتاز على ستاد المقاولون العرب، ليظل المارد الأحمر بلا أي فوز في آخر ثلاث جولات بالمسابقة المحلية.

ويستعد الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا، والمحدد إقامتها مساء يوم السبت المقبل الموافق السابع من شهر مايو في القاهرة.