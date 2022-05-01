شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن؟.. معتز إينو: "مكرونة بشاميل وفراخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يهتم الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان.

وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع معتز إينو نجم الأهلى والزمالك السابق، والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا أنه سيتناول "مكرونة بشاميل وفراخ".

ويتناول إينو إفطار رمضان بصحبة أسرته، ويفضل دائما قضاء أوقاته الروحانية مع أصدقاؤه وأسرته. كما يحرص إينو على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية واجتماعية مع الأقارب والأصدقاء فى الشهر الكريم.