موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومباني اليوم.. والقناة الناقلة.. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف إيسترن كومباني، نظيره الزمالك، في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، باستاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، في المقابل يدخل ايسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط.

التشكيل المتوقع للزمالك

استقر الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جيسوالدو فيريرا على ملامح التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة ايسترن كومباني.

وجاء التشكيل المتوقع كما يلي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح.

خط الوسط: طارق حامد، إمام عاشور، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، أحمد سيد "زيزو"، سيف الدين الجزيري.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1 ON TIME SPORTs بشكل حصري.