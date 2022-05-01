شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يطمئن على دكة فيوتشر بعد ودية البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، على دكة بدلاء الفريق، وذلك بعد ودية البلاستيك التي خاصها استعدادا لمباراة فاركو المقبلة بالدورى وانتهت بفوز فيوتشر بهدفين مقابل هدف، سجلهما مصطفى البدري وأليو نداي.

وقرر على ماهر مواصلة الاستعدادت القادمه لمباريات الدوري العام دون راحة عقب الفوز الذي حققه فيوتشر على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

واقتحم فريق فيوتشر المربع لذهبي بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة ليرتقى للمركز الرابع، جمعها الفريق من 16 مواجهة نجح فيها من تحقيق الفوز في 8 مباريات وتلقى 4 هزائم ومثلها تعادلات، وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 14 هدفا.

ويستعد فيوتشر لمواجهة فاركو يوم 9 مايو المقبل، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام.

ويستهدف أبناء علي ماهر، الحفاظ على المركز الرابع مؤقتاً بالجدول خاصة وأن الدور الأول سيحدد الفرق الأربعة المشاركة في بطولات الكاف في الموسم المقبل.