شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر منتخب رجال الطائرة ينطلق الجمعة المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل منتخب الكرة الطائرة معسكرا مغلقا بدءا من الجمعة المقبل بالتجمع الخامس ولمدة 10 أيام بدون أساسييى الأهلى والزمالك، استعدادا لدورة البحر المتوسط المحدد لها شهر يونيو القادم بالجزائر.

ومن المقرر أن يتم تصفية اللاعبين خلال هذا المعسكر لضمهم إلى الأساسين، حيث إن الأهلى يرتبط بالسفر إلى تونس لخوض البطولة الأفريقة وسينضم لاعبوه عقب إنتهائها، بينما يحصل لاعبى الزمالك على راحة .

ويتولى القيادة الفنية للمنتخب الهولندى جيدو فورمالين ، حيث يأتى التعاقد مع مدير فنى فى إطار الاستعداد لخوض منافسات بطولة البحر الأبيض المتوسط بالجزائر يونيو المقبل، فضلا عن بطولة العالم والتى سيتحدد موعد جديد لها بعد سحبها من روسيا.

وكان يفاضل مسئولو اتحاد الكرة الطائرة بين حسن الحصرى وإبراهيم فخر الدين لتدريب منتخب الرجال، حال فشل المفاوضات مع المدرب الهولندى الذى يتفاوض معه مسئولو الاتحاد فى الوقت الحالى، وذلك بعد فشل مفاوضات البرازيلى فلاسكو الذى كان من المقرر أن يحضر إلى القاهرة أوائل شهر أبريل الجارى قبل التراجع عن تولى المهمة.