شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري قبل ختام الجولة 17 الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة ثلاث مباريات قوية، أهمها مباراتا الزمالك متصدر الترتيب ضد إيسترن كومباني، وبيراميدز أمام الجونة، بالإضافة لمواجهة المصرى البورسعيدى مع المقاولون العرب.

مابولولو يواصل ملاحقة زيزو على صدارة هدافى الدوري المصرى

وواصل الأنجولي كريستوفر مابولولو، مهاجم الاتحاد السكندري، سعيه لخطف صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري من أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك.

وسجل مابولولو هدفا قاد به الاتحاد السكندري للفوز على غزل المحلة (3-0)، مساء السبت، في الجولة الـ17 من الدوري المصري ، وكان المهاجم الأنجولي، سجل هدف فريقه في المباراة الماضية أمام المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري موسم 2021-2022

أحمد سيد زيزو "الزمالك" (10 أهداف).

جوب مابولو "الاتحاد" (8 أهداف).

مروان حمدي "سموحة" (6 أهداف).

محمد هلال "البنك الأهلي" (6 أهداف).

جون إيبوكا "إنبي" (6 أهداف).

إبراهيم عادل ومحمود وادي "بيراميدز" (5 أهداف).

محمد شريف وبيرسي تاو "الأهلي" (5 أهداف).

خالد قمر "الجونة" (5 أهداف).

القنوات الناقلة لمباريات الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات اليوم، الأحد، بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.