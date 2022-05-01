شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التعادل مع سيراميكا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباريات الدورى بانتهاء مباراته مع سيراميكا التى أقيمت مساء السبت بالجولة السابعة عشرة للمسابقة وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى.

موعد مباراة الاهلى القادمة بعد التعادل مع سيراميكا

وبعد التعادل، يستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري، فى التاسعة مساء السبت المقبل، فى ذهاب الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

الكاف يختار باملاك تيسيما حكماً للأهلى ووفاق سطيف

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" عن حكام مباراة النادي الأهلى ووفاق سطيف الجزائري، فى مباراة الذهاب التي تقام يوم 7 مايو بمصر، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء طاقم الحكام كالتالي: الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما حكما رئيسيا، ويعاونه كل من السوداني محمد عبد الله كمساعد أول، والتشادي عيسى يايا مساعد ثان، بينما البتسواني جوشوا بوندو حكما رابعا.

وعلى تقنية الفيديو، سيتواجد الحكم الزامبي جاني سيكازوي، ويعاونه الكاميروني إلفيس نوبوي نجويجوي كحكم مساعد فيديو، وأحمد امتياز هيرال من موريشيوس كمساعد ثاني لتقنية الفيديو.

مواجهات الأهلى والأندية الجزائرية

16 مباراة جمعت الأهلى والأندية الجزائرية في دوري الأبطال، ومباراتان فى بطولة أفريقيا لأبطال الكؤوس، ومباراة واحدة فى كأس السوبر الأفريقي، لعب فيها مع خمسة أندية جزائرية هى مولودية الجزائر، شبيبة القبائل، وفاق سطيف، شباب بلوزداد، اتحاد العاصمة.

وكانت محصلة مواجهات الأهلي مع الأندية الجزائرية، فوز الأهلي في 9 مباريات منها مباراتين بالجزائر، وتعادل في 5 مباريات وخسر 5، أحرز لاعبوه 23 هدفا واستقبلت شباكه 16 هدفا، ويعد عماد متعب هداف الأهلي في مرمى الأندية الجزائرية برصيد أربعة أهداف.