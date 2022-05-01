7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأحد 1 مايو 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا، مجلس الإسماعيلى يجتمع اليوم لحسم مصير الجهاز الفنى بعد الخسارة من الطلائع ، الأهلي يسابق الزمن لتجهيز عمرو السولية لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى .

20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

وافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة الأهلي ووفاق سطيف الجزائري فى مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد السلام، والمحدد لها يوم 7 مايو.

بعثة يد الزمالك تتوجه إلى النيجر فجر الخميس استعدادا للسوبر الأفريقى والكؤوس

تغادر بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النيجر فجر الخميس المقبل، وفقا لتأكيد حمادة عبد البارى مديرالفريق، استعددا لخوض السوبر الأفريقى أمام الأهلى المحدد له يوم 8 مايو الجارى، ويعقبه المشاركة فى الكؤوس الأفريقية. الأهلي يسابق الزمن لتجهيز عمرو السولية لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى يسابق الجهاز الطبي للنادى الاهلى ، بقيادة أحمد أبوعبلة، الزمن لتجهيز عمرو السولية لاعب خط وسط الفريق الأحمر لموقعة وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 7 مايو باستاد الأهلى والسلام.

الأهلى يفرض حظراً إعلامياً على اللاعبين قبل موقعة وفاق سطيف الجزائرى

فرض سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى ، حظراً إعلامياً على لاعبى فريقه قبل مواجهة وفاق سطيف الجزائرى المصيرية فى مشوار المارد الأحمر نحو التتويج باللقب الأفريقى للموسم الثالث على التوالي، والمقرر لها السبت المقبل باستاد الأهلى والسلام، حيث طالب عبد الحفيظ لاعبيه بالابتعاد عن وسائل الإعلام طوال الفترة المقبلة لحين عبور موقعة بطل الجزائر التى تحظى بأهمية خاصة داخل القلعة الحمراء.

بعثة يد الأهلى تتوجه إلى المغرب لدخول معسكر مغلق استعدادا للكؤوس والسوبر