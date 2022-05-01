شكرا لقرائتكم خبر عن نوران جوهر تواصل تربعها على صدارة الاسكواش للشهر الثاني فى غياب الشريني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد للاعبات خلال شهر مايو الجاري، وحافظت البطلة المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة على صدارة التصنيف للشهر الثاني على التوالي منذ تقدمها للصدارة فى أبريل الماضي.

وأنهت نوران سيطرة نور الشرببيني لاعبة سبورتنج على صدارة التصنيف، والتي امتدت لنحو 17 شهراً متتالياً منذ نوفمبر 2020 وحتى مارس الماضي، إلا أن نور الشريني غابت عن المشاركة مؤخرا فى البطولات بسبب إصابتها.

واستقرت نور الشربيني في المركز الثاني بالتصنيف، بينما حافظت هانيا الحمامي على تواجدها بالمركز الثالث، وفى المركز السابع جاءت سلمى هاني، وحافظت روان العربي على تواجدها في التصنيف الثامن.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش تفاصيل بطولة العالم للاسكواش، والمقرر اقامتها في مصر خلال الفترة بين 13 مايو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر، حيث تقام البطولة في متحف الحضارة للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة جوائز مادية تصل إلى مليون و100 ألف دولار.ط، وهي أعلى قيمة مادية للجوائز في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف متحف الحضارة مباريات البطولة بداية من 17 مايو حيث يقام الملعب الزجاجي داخل المتحف.