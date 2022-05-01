شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الشاطر حاضر فى تاريخ مواجهات الزمالك وإيسترن كومبانى قبل لقاء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الزمالك مواجهة إيسترن كومباني فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، لتعزيز الصدارة مع ختام الدور الأول، بعدما عبر الأبيض عقبة المصري فى الجولة الماضية.

ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 2 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 30 هدفا، واستقبلت شباكه 15. وفى المقابل يدخل إيسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 27.

والتقى الزمالك مع إيسترن كومبانى مرة واحدة وكانت فى كأس مصر فى 8 فبراير 2004 وانتهت بفوز الفارس الأبيض بنفس النتيجة 3-0 سجلها جمال حمزة هدفين وإسلام الشاطر هدفاً، وتعد مباراة الليلة هى الأولى بين الفريقين فى الدوري.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من..

فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

فى الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى الونش – محمود علاء – حمزة المثلثوى.

فى الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقى.

فى الهجوم: عمر السعيد.