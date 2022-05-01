شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يسابق الزمن لتجهيز اليو ديانج وعلى لطفى لمباراة وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسابق الجهاز الطبي للنادى الأهلي ، بقيادة أحمد أبوعبلة، الزمن لتجهيز المالى أليو ديانج لاعب خط وسط الفريق الأحمر وعلى لطفى حارس المرمى لموقعة وفاق سطيف الجزائرى فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها 7 مايو باستاد الأهلى والسلام.

وكان جهاز الأهلي قد فضل ب استبعاد المالى أليو ديانج لاعب خط الوسط من مباراة سيراميكا التى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق، لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وكان اللاعب المالى قد خضع لاختبار طبي للوقوف على مدى جاهزيته من اللحاق بالمباراة من عدمها، إلا أنه أخفق فى اجتيازه ليتم اتخاذ قرار بخروجه من قائمة الفريق، بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة، بسبب معاناته من كدمة فى الركبة تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش بالدوري والتى انتهت بالتعادل السلبى.

وحرص جهاز الأهلي على استكمال اللاعب برنامجه التأهيلي لحين اكتمال جاهزيته استعداداً لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها السبت المقبل، فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا باستاد الأهلى والسلام.

وفى نفس السياق، فضل الجهاز الفنى للأهلى منح حارسه على لطفى راحة من مباراة سيراميكا بسبب معاناته من كدمة فى اليد تعرض لها خلال إحدى التدريبات حتى يكون الحارس جاهزاً بشكل كامل لموقعة وفاق سطيف.