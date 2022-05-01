شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفقد جهود عمر الوحش أمام المصرى البورسعيدى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، لاعبه عمر الوحش فى مباراته القادمة ضد المصري البورسعيدي بالدوري العام.

وستقام مباراة الإسماعيلي والمصري يوم الجمعة المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 بالدوري بسبب مشاركة المنافس فى البطولة الأفريقية.

وسيغيب "الوحش" عن هذا اللقاء نظرًا لتراكم الإنذارات، بعد حصوله على الكارت الأصفر الثالث فى مباراة طلائع الجيش التى أقيمت مساء أمس السبت في ختام جولات الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

يذكر أن اللاعب شارك هذا الموسم مع فريقه 8 لقاءات "5 مباريات بمسابقة الدوري العام ولقاء بكأس مصر ومواجهتين بكأس رابطة الأندية المحترفة" بواقع 386 دقيقة، صنع هدفًا.