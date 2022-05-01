شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك وإيسترن كومباني فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر



س: ما موقف الفريقين في جدول الدوري؟ القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الزمالك مع نظيره إيسترن كومباني فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.س: ما موقف الفريقين في جدول الدوري؟ ج : الزمالك فى المركز الأول برصيد 38 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز فى 12 لقاء، وتعادل فى 2 وخسر مثلها، وسجل لاعبوه 30 هدفا، واستقبلت شباكه 15. وفى المقابل يدخل إيسترن كومبانى المباراة متذيلاً جدول المسابقة برصيد 10 نقاط، حصدها من 15 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 4، وخسر 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 10 أهداف، واستقبلت شباكه 27.

س : كيف استعد الزمالك للمباراة؟

ج : جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للزمالك، وجهازه عقدوا جلسات مع لاعبى الفريق، طالبوهم خلالها بضرورة طى صفحة مواجهة المصرى البورسعيدى، والتركيز الجيد فى مواجهة إيسترن كومبانى من أجل تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط، محذرًا من التراخى أمام المنافس أو الاستهتار بالمباراة كون الفريق متذيل جدول مسابقة الدورى، مؤكدًا أن المفاجآت تأتى دائمًا من تلك الفرق التى تبحث عن إثبات الذات أمام الفرق الكبرى.



س : وماذا عن استعدادات إيسترن كومباني؟ ج: تشكيل الزمالك لمواجهة إيسترن سيشهد عودة محمود علاء مدافع الفريق، بعدما غاب عن مواجهة المصرى الماضية بسبب الإيقاف، بعدما تلقى البطاقة الصفراء الثالثة، كما أصبح محمد عبد الشافى الظهير الأيسر جاهزًا للمشاركة فى المباراة بعد شفائه من إجهاد الركبة، ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكل مكون من: فى حراسة المرمى: محمد أبو جبل، فى الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدى الونش – محمود علاء – حمزة المثلثوى، فى الوسط: طارق حامد – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود شيكابالا – أشرف بن شرقى، فى الهجوم: عمر السعيد.س : وماذا عن استعدادات إيسترن كومباني؟

س : ما التشكيل المتوقع للزمالك الليلة؟

ج : طلب علاء عبد العال، المدير الفنى لإيسترن كومبانى، من لاعبى فريقه استغلال مواجهة الزمالك من أجل العودة للطريق الصحيح وتحقيق انتصار غالى، مشددًا على ضرورة التأمين الدفاعى الجديد واستغلال المساحات خلف مدافعى فريق الزمالك، لخطف هدف أو الوصول لنقطة التعادل أمام متصدر المسابقة.

س : ما التشكيل المتوقع لإيسترن كومباني أمام الزمالك؟

ج : من المتوقع أن يخوض إيسترن المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: عمرو حسام، خط الدفاع: الحسينى طه – خالد مصطفى – أحمد الموجود (جوده) – محمد صالح، فى الوسط: محمد بن على طرابلسى – محمد ناصر (مودى) – أحمد متعب – عبد العزيز موسى، فى الهجوم: فراس بن عيفية – أحمد أوفا.