شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وإيسترن كومبانى فى الدوري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل اليوم، الأحد، مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم بإقامة ثلاث مباريات قوية، أهمها مباراتا الزمالك متصدر الترتيب ضد إيسترن كومباني، وبيراميدز أمام الجونة، بالإضافة لمواجهة المصرى البورسعيدى مع المقاولون العرب.

موعد مباراة الزمالك أمام إيسترن كومبانى بالدوري

يلتقى فريق الزمالك بنظيره إيسترن كومبانى فى التاسعة والنصف مساء اليوم، الأحد، باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

الأهلى يتعثر للمباراة الثالثة على التوالى فى الدوري

واصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط فى مسابقة الدوري المصري بتعادله مع سيراميكا بنتيجة 1-1 ، تقدم باسم مرسي فى الدقيقة 88 لصالح سيراميكا، بينما تعادل محمد مجدي أفشة للأهلي فى الدقيقة 101 من ركلة جزاء، وتعثر الأهلي للجولة الثالثة على التوالي بعد خسارة أمام المصري وتعادل سلبي ضد طلائع الجيش.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإيسترن كومبانى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وايسترن كومبانى اليوم الاحد بالدوري المصرى مع وجود استوديو تحليلى قبل إنطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.