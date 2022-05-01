شكرا لقرائتكم خبر عن "أخطاء الناشئين" لمحمد هانى فى الأهلى تثبت ظلم موسيمانى لكريم فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل محمد هانى، الظهير الأيمن للنادى الاهلى، ظهوره الباهت فى مباريات فريقه الأخيرة بالدوري ليتعرض اللاعب لوابل من السخرية من قبل جماهير القلعة الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما بعد فقدان الأهلى سبع نقاط كاملة فى آخر ثلاث لقاءات بالدوري أمام المصرى والطلائع وسيراميكا.

وارتكب محمد هاني العديد من الأخطاء السهلة خلال مشاركته فى مباريات الأهلى الأخيرة، وأبرزها مشهد التمريرة التى أهداها لمدربه موسيمانى على الخط فى مباراة طلائع الجيش التى انتهت بالتعادل السلبى، وركزت الجماهير الحمراء فى نقدها وسخريتها من الظهير الأيمن على كونه مستمرا فى ارتكاب أخطاء "الناشئين"، متهمة إياه بأنه لم ينضج نهائيًا خلال السنوات التى خاضها مع الفريق.

ظهر كريم فؤاد الظهير الأيمن للنادى الاهلى بمستوى متميز خلال المباريات التى شارك فيها خلال فترة إصابة محمد هانى فى العضلة الضامة، ما دفع البعض للتساؤل حول أسباب خروجه من تشكيلة المارد الأحمر عقب تعافى هانى من الإصابة وجلوسه بديلا له، رغم أن مستواه هو الأفضل.

وشارك محمد هانى فى 218 مباراة بجميع البطولات مع الاهلى بإجمالى 16204 دقيقة لعب سجل خلالها 4 أهداف وصنع 13 هدف أخر وتلقى 27 كارت أصفر وحصد مع المارد الأحمر خمسة بطولات للدوري الممتاز وبطولتين لدوري الابطال الافريقى ومثلهم للسوبر الافريقى بجانب بطولتين لكأس مصر ولقب للسوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية ، كما شارك مع منتخب مصر في ثمانية مباريات دولية.

وأهدر الأهلي 7 نقاط في آخر ثلاثة لقاءات بالدوري بالخسارة على يد المصري والتعادل مع الطلائع وسيراميكا، وهو ما فجر الانتقادات في وجه مدربه موسيماني والذي اعترف في المؤتمر الصحفي بمعاناة فريقه من مشكلة واضحة بشأن استغلال الفرص التهديفية.