شكرا لقرائتكم خبر عن محمد زيدان برفقة زوجته لاداء مناسك العمرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت "ميناس"، زوجة لاعب منتخب مصر السابق، محمد زيدان صورا لهما عبر حسابها على "إنستجرام" حيث كانا يرتديان ملابس الإحرام لأداء مناسك العمرة قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.



زيدان و زوجته من اداء مناسك العمرة

زيدان برفقة زوجته



زيدان و زوجته

وفى وقت سابق أجرى الخليج 365 حواراً مع النجم العالمى محمد زيدان هو وزوجته ميناس، وظهر الثنائى سوياً لأول مرة، وتحدثا خلال اللقاء عن كيفية ارتباطهما ببعض، حيث أشارت زوجته إلى وجود أصدقاء مشتركين بينهما، الأمر الذى جعلهم يتقابلان بالصدفة، على الرغم من إنها لم تكن تعلم من هو محمد زيدان نظراً لعدم متابعتها لكرة القدم على الاطلاق، ومن هنا بدأ الإعجاب بينهما وفى خلال 6 أشهر فقط اتخذا الثنائى خطوة الزواج،

وكشف زيدان خلال اللقاء عن السبب الحقيقى الذى يجعلهما متمسكين ببعض بشكل كبير جداً، مشيراً إلى ان التفاهم هو كلمة السر فى هذه العلاقة، بجانب تعلقهما الشديد ببعض، مؤكداً: "مراتى هى نصيبى الحلو فى الدنيا".

كما كشفت ميناس خلال الحوار عن وجه زيدان الأب، مشيرة إلى انهما رزقا بمولود بعد سنة ونصف من زواجهما سمى على اسم جده "زيدان"، مؤكدة أنه أب حنون مهتم بكل أولاده، وهو لا يزال على علاقة طيبة بأم أولاده وزوجته السابقة حرصاً منه على بناء علاقة قوية بين أولاده خارج مصر وبين ابنهما "زيدان الصغير"، كما أكدت ميناس على إنها أيضاً تجمعها علاقة جيدة جداً بزوجة زيدان السابقة، وتحرص هى الأخرى على بناء علاقة قوية بين كل الأولاد لأنهم فى النهاية أشقاء ليس لهم أى شأن بأى حسابات شخصية.

أما عن زيدان الزوج فهو شخص طيب جداً وعصبى فى نفس الوقت كما وصفته زوجته، حيث قالت إن معظم مشاكلهم فى البيت تحدث بسبب عصبيته فهو شخص انفعالى يمكن اثارة غضبه بشكل سريع، كما يهدأ بشكل سريع أيضاً، لذا فهى دائماً ما تحاول امتصاص هذه العصبية بشكل هادئ وحكيم حتى لا تتفاقم المشاكل بينهما، أما عن المشاكل التى تحدث بسبب المعجبين والمعجبات، قال زيدان: "زوجتى متفهمة طبيعة عملى، لذا فهى لا تنزعج من فكرة وجود معجبات ولا يحدث هذا الأمر أى مشاكل بيننا، خاصة وأن ميناس زوجة لا تحب وجود المشاكل بطبيعتها"، ولكن من الناحية الأخرى، أشارت زوجته إلى أن زيدان يتشاجر معها دائماً حين تتعرض للمعاكسات من قبل المعجبين، وأكد زيدان: "جمالها عاملى مشاكل كتير جداً".

كما تحدث النجم محمد زيدان خلال اللقاء عن مشاريعه التى بدأ فيها بعد اعتزاله لعب كرم القدم، فبجانب الاستديوهات التحليلية التى يظهر فيها النجم للتعقيب على مباريات الدورى المصرى، فهو يعمل فى العديد من المجالات المختلفة، فهو لديه "بيزنس" خاص، حيث أنه يمتلك شركة دعايا وإعلان، بجانب امتلاكه أسهم فى إحدى شركات السياحة، ومصنع إعادة تدوير للبلاستيك، هذا بجانب دخوله أيضاً فى مجال التطوير العقارى، كما أعلن النجم خلال الحوار عن أنه يحضر لمشروع جديد هو وزوجته سوف يكون تحت إشرافها هى، لكنهما لا يفضلان الحديث عن المشروع قبل انطلاقه.

كما تحدث زيدان وزوجته عن أقرب أصدقائهم من داخل وخارج الوسط الكروى، مشيراً إلى ان النجم عماد متعب وزوجته يارا نعوم، والحضرى وأسرته، والإعلامى سيف زاهر وأسرته، وحازم إمام وزوجته، ميدو وأحمد حسن هم أقرب أصدقائهم من داخل الوسط الكروى، أما من الوسط الفنى فذكر زيدان أن النجم أمير كرارة هو الأقرب له، ويحرص دائماً على رؤيته والالتقاء به.