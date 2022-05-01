شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف رجال الاسكواش.. على فرج فى الوصافة و7 لاعبين بالتوب 10 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA تصنيف رجال الاسكواش لشهر مايو الجارى، وواصل النيوزيلاندى بول كول تربعه على صدارة تصنيف الاسكواش للشهر الثالث على التوالى، بينما جاء على فرج لاعب وادى دجلة فى المركز الثانى، وفى المركز الثالث محمد الشوربجى، وواصل مصطفى عسل لاعب الأهلي تواجده بالمركز الرابع.

واستقر طارق مؤمن لاعب الجزيرة في المركز السادس، وتقدم زاهد سالم مركزين ليستقر في المركز الثامن، وتراجع مروان الشوربجي مركزين ليحتل المركز التاسع، كما تراجع فارس الدسوقي مركزين ليحتل المركز العاشر.

من ناحية أخرى، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش تفاصيل بطولة العالم للاسكواش، والمقرر إقامتها فى مصر خلال الفترة بين 13 مايو الجاري وحتى 22 من نفس الشهر، حيث تقام البطولة فى متحف الحضارة للمرة الأولى في تاريخها، بقيمة جوائز مادية تصل إلى مليون و100 ألف دولار.ط، وهي أعلى قيمة مادية للجوائز في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يستضيف متحف الحضارة مباريات البطولة بداية من 17 مايو حيث يقام الملعب الزجاجي داخل المتحف.