مصدر لمصراوي: حمد إبراهيم يقترب من الرحيل عن الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شاكر:

كشف مصدر بنادي الإسماعيلي، أن إدارة القلعة الصفراء برئاسة يحيى الكومي استقرت على إنهاء مهمة الجهاز الفني لفريق الكرة بقيادة حمد إبراهيم.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365" اليوم الأحد، أن هناك جلسة الآن بين أعضاء مجلس إدارة الإسماعيلي من أجل حسم مصير الجهاز الفني.

وأشار المصدر، إلى أن القرار الأقرب عند إدارة الإسماعيلي هو الاستغناء عن حمد إبراهيم في ظل تراجع النتائج خاصة بعد التعثر في آخر جولتين أمام إنبي وطلائع الجيش.

وفي نفس السياق، لم يتواجد حمد إبراهيم في تدريبات الفريق اليوم في ظل الاستعدادات لمباراة المصري المقبلة والمقرر لها الجمعة المقبلة.

وكان الإسماعيلي خسر أمام إنبي بنتيجة (2-0)، ثم من أمام طلائع الجيش أمس السبت بنتيجة (1-0) ضمن حسابات الأسبوع السابع عشر بمسابقة دوري we المصري.

وتولى حمد إبراهيم قيادة الإسماعيلي خلفًا للأرجنتيني خوان براون والذي أقيل من منصبه أيضًا بسبب سوء النتائج.

ولم يحقق حمد إبراهيم الفوز سوى مرتين على حساب الاتحاد السكندري بنتيجة (2-1)، ثم إيسترن كومباني بنتيجة (2-0).

ويتواجد الإسماعيلي في منطقة الخطورة باحتلاله المركز السادس عشر برصيد 11 نقطة من 16 مباراة، حيث يمتلك الفريق الأصفر مباراة مؤجلة مع المصري البورسعيدي.