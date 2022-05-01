الخليج 365 يتتبع تطورات استاد الأهلي بعد عام من وضع حجر الأساس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

في الأول من مايو 2022، يكون قد مر عام كامل على وضع الأهلي لحجر أساس استاد النادي المنتظر تشيده على أرض النادي في مدينة الشبخ زايد.

لكن ما الذي حدث منذ ذلك التاريخ وحتى الآن من تطورات على مستوى الاستاد؟

كشف مصدر مطلع على ملف استاد الأهلي أن النادي بالفعل درس خلال الفترة الماضية 3 عروض من شركات أجنبية لبناء الاستاد، على رأسهم الشركة المنفذة لاستاد أليانز أرينا، بجانب شركة من الإمارات.

الجديد في الأمر هو أن الفترة الماضية قد شهدت ظهور شركة رابعة لديها رغبة في المنافسة على الفوز بحقوق تنفيذ الاستاد.

وماذا عن الإطار الزمني للتنفيذ؟

صرح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في نوفمبر 2021، بأن التوقيت المنتظر من أجل البدء في تنفيذ استاد الأهلي هو نهاية 2022، وذلك بعد الانتهاء من كافة الرسوم الهندسية.

الخطيب أكد في الوقت ذاته أن سعة الاستاد سوف تتراوح بين 50 و60 ألف مشجع، مع وجود اهتمامات من شركات عديدة للحصول على حق رعاية الاستاد.

أما بخصوص سبب عدم الإعلام عن خطوات جديدة نحو بدأ التنفيذ، فقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن الفترة الماضية التي تمثلت في أزمة فيروس كورون وتأثيرها على الاقتصاد العالمي الذي امتد لفترة طويلة وما كدنا نتخلص منه حتى بدأت الحرب الروسية على أوكرانيا.