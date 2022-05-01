كرة يد.. الأهلي يعلن قائمته لبطولتي السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن الإسباني دانيال جوردو المدير الفني للفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي قائمة الفريق ‏استعدادًا لخوض منافسات السوبر الإفريقي وكأس الكؤوس التي تقام في النيجر خلال شهر مايو الجاري.

وجاءت قائمة رجال يد الأهلي كالتالي:‏

حراسة المرمى: السيد محمد السيد - عبد الرحمن طه - عبد الرحمن حُميد.

جناح أيمن: عمر خالد «كاستيلو».

جناح أيسر: أحمد هشام :سيسا".

ظهير أيمن: محسن رمضان - مهاب سعيد - محمد لاشين.

ظهير أيسر: أسامة الجزيري - عبد الرحمن فيصل - كابوتيه - مصطفى خليل.

سنتر: إسلام حسن - أكاسيو ماركيز - محمود نعمان.

دائرة: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف.

ووصلت بعثة الأهلي اليوم إلى مطار كازابلانكا بالمغرب استعدادًا للدخول في معسكر مغلق قبل خوض منافسات بطولتي السوبر الإفريقي أمام الزمالك وكأس الكؤوس التي تقام في النيجر خلال شهر مايو الجاري.

وكانت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية أسفرت، عن تواجد رجال يد الأهلي على رأس المجموعة الأولى إلى جانب فرق فاب الكاميروني وسايمان الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

وضمت المجموعة الثانية كلا من الزمالك وجي إس كي من الكونغو الديموقراطية وفانز الكاميروني وكانوا بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.‏