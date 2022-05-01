بعد غياب شهر ونصف.. مصطفى محمد ينتظر المشاركة أساسيا مع جالاتا سراي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشفت تقارير صحفية أن المحترف الدولي مصطفى محمد مهاجم جالاتا سراي يستعد للعودة للمشاركة بشكل أساسي مع فريقه الليلة في مواجهة سيفاس سبور ببطولة الدوري التركي.

ويستعد جالاتا سراي لمواجهة سيفاس سبور مساء اليوم الأحد في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً ضمن منافسات الأسبوع الـ35 للدوري التركي الذي حسمه طرابزون سبور.

ووفقا لصحيفة "الصباح" التركية، فإن الإسباني دومينيك تورنت، المدير الفني لجالاتا سراي، يخطط للبدء بمصطفى محمد بدلاً من بافيتيمبي جوميز، الذي تعرض لانتقادات بسبب أدائه.

وكان مصطفى تعافى من إصابته التي أبعدته عن المشاركة مع بداية شهر إبريل الماضي، ولعب لمدة 25 دقيقة كبديل في المباراة الماضية أمام ألتاي سبور بعد الدفع به بدلا من الفرنسي جوميز.

يُذكر أن آخر مباراة شارك فيها مصطفى محمد أساسيا كانت يوم 14 مارس الماضي أمام بشكتاش وصنع هدفي فوز فريقه (2-1)، ومن المنتظر أن يعود الليلة للتشكيل بعد غياب شهر ونصف.