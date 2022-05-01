الخليج 365 يكشف.. كيف ساهم موسيماني في خسارة شباب الأهلي لبطولة الجمهورية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:

قبل ساعات من خوض فريق الشباب بالأهلي مواليد 2001 مباراة فاصلة وهامة لتحديد بطل الجمهورية نشب خلاف بين مسئولي القطاع والجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الجنوب أفريقيا بيتسو موسيماني.

وكان فريق الشباب بالأهلي يستعد لمواجهة الجونة في الجولة الأخيرة من البطولة ويكفيه التعادل فقط للتويج بها بغض النظر عن مباراة منافسه طلائع الذي يواجه بيراميدز في نفس التوقيت.

وقال مصدرلـ "الخليج 365" إن الجهاز الفني لفريق الشباب فوجىء بابلاغه أن بيتسو موسيماني يرغب في الاستعانة بالرباعي ، حمزة علاء حارس المرمي وأحمد نبيل "كوكا" ومحمد فخري وزياد طارق في قائمة مباراة سيراميكا كيلوباترا التي أقيمت في نفس توقيت مباراة الشباب الفاصلة.

ووفقاً للمصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه فقد حدثت مفاوضات بين الجهازين وسيد عبد الحفيظ وخالد بيبو حيث إن فريق الشباب مواليد 2001 يلعب منذ بداية الموسم دون 11 لاعباً معاراً لأندية الدوري الممتاز لدعم الفريق الأول وأن الاسماء التي طلبها موسيماني حساسة للغاية في الفريق وغير مؤثرة بنفس القوة مع الفريق الأول.

ودعم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة طلب فريق الشباب لكون هؤلاء اللاعبين عناصره الأساسية ولكن في النهاية تم الوصول إلى حل وسط بعد تمسك موسيماني وهو ترك محمد فخري وحمزة علاء لفريق الشباب على أن يحصل الفريق الأول على أحمد نبيل "كوكا" وزياد طارق.

وبالفعل حصل الفريق الأول على الثنائي ليتفاجأ الجميع بخروج زياد طارق من قائمة الـ 18 لمباراة سيراميكايما جلس "كوكا" بين البدلاء وفي مدينة نصر خسر فريق الشباب بهدف بعدما أهدر ركلتي جزاء منها واحدة في الدقيقة 94 وفاز الجيش على بيراميدز بنفس النتيحة ليخسر الأهلى بطولة الجمهورية.

ويضم الجهاز الفني لأهلي ٢٠٠١ محمد شرف مديرًا فنيًّا، وأحمد عبد الظاهر مدربًا مساعدًا، وخالد عثمان مدربًا لحراس المرمى، وأحمد عبد الله إداري الفريق، وحسن فاضل طبيب الفريق، ومحمد السيد أخصائي التدليك.