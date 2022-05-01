صراع هداف بريميرليج.. ماذا ينتظر صلاح وسون ورونالدو قبل جولة الحسم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

اشتد الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم (21/22) بعدما اقتحم كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد القائمة مؤخرا، وبات يزاحم محمد صلاح لاعب ليفربول على صدارة قائمة الهدافين.

ويتصدر قائد منتخب مصر قائمة الهدافين –حتى الآن- برصيد 22 هدفا، يليه رونالدو في المركز الثاني برصيد 17 هدفا متساويا مع الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام.

الفرعون المصري شارك مع ليفربول في 32 مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم (سجل 22 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة)، بينما شارك رونالدو في 28 مواجهة (سجل 17 وصنع 3 تمريرات حاسمة)، أما سون هيونج-مين فشارك في 30 مباراة (سجل 17 هدفا وصنع 7 تمريرات حسامة).

آخر أهداف صلاح جاءت في مرمى مانشستر يونايتد خلال المباراة التي جمعتهما بالجولة الـ30 من منافسات بريميرليج، وسجل "مو" هدفين في فوز الريدز برباعية دون رد، أما آخر أهداف رونالدو فجاءت في مرمى تشيلسي في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

مباراتي توتنهام ونورويتش سيتي هما من أدخلا رونالدو في صراع اللقب، فالبالغ من العمر 37 عاما سجل 9 أهداف فقط قبل هاتين المباراتين.

وأمام توتنهام بالجولة الـ29 قاد رونالدو فريقه للفوز بنتيجة (3-2) بعدما سجل هاتريك، وكرر الأمر ذاته أمام نورويتش سيتي في الجولة الـ33 وسجل 3 أهداف قادت الفريق للفوز بنتيجة (3-2)، تلاها هدفان متتاليان في مرمى أرسنال وتشيلسي -على الترتيب-.

أما بالنسبة لسون، فجاءت آخر أهدافه في مرمى أستون فيلا بالجولة الـ32 حينما سجل هاتريك في فوز سبيرز برباعية دون رد.

4 فرص أمام صلاح

ويتبقى للفرعون المصري 4 مباريات قبل نهاية منافسات بريميرليج (21/22) أمام توتنهام، أستون فيلا، ساوثهامبتون، وولفرهامبتون.

فرصة أقل لرونالدو

أما اللاعب البرتغالي فأمامه 3 مباريات فقط مع فريقه ضد برينتفورد، برايتون وكريستال بالاس.

5 محاولات لسون

الكوري الجنوبي يتبقى له 5 فرص مع فريقه خلال بطولة الدوري الإنجليزي، فالسبيرز سيلتقي مع ليستر سيتي، ليفربول، أرسنال، بيرنلي ثم نورويتش سيتي قبل إسدال الستار على موسم بريميرليج الحالي.

اللقب الثالث؟

صلاح على أعتاب تحقيق لقب هداف بريميرليج للمرة الثالثة منذ انتقاله إلى صفوف ليفربول في صيف 2017.

وفي أول مواسمه بقميص الريدز (17/18) نجح الفرعون المصري في تحقيق لقب الهداف برصيد 32 هدفا متفوقا على هاري كين لاعب توتنهام بهدفين.

وفي موسمه الثاني (18/19)، تقاسم لقب الهداف مع زميله السنغالي ساديو ماني بالإضافة إلى الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال –في ذلك الوقت-، حيث سجل كل منهم 22 هدفا.

أما في الموسم الثالث (19/20)، فابتعد عن المنافسة بعدما حل في المركز الخامس برصيد 19 هدفا ليترك اللقب لجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي الذي سجل 23 هدفا هذا الموسم.

وفي الموسم الماضي (20/21)، خسر صلاح اللقب بفارق هدف وحيد عن هاري كين لاعب توتنهام الذي حسم "الهداف" برصيد 23 هدفا.