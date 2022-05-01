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كورتوا بعد فوز الريال بالليجا: البعض احتفل بالكلاسيكو كما لو أنهم تُوجوا باللقب

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

رد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى على البرازيلي داني الفيش مدافع ، بعد تتويج النادي الملكي بلقب لكرة القدم للمرة الخامسة والثلاثين في تاريخه.

وحسم الريال لقب الدوري الإسباني عبر فوزه العريض على ضيفه إسبانيول بأربعة أهداف دون رد أمس السبت قبل أربع جولات من نهاية الموسم.

وبعد فوز برشلونة على الريال 4/صفر في كلاسيكو الدوري الإسباني في مارس الماضي ، قال ألفيش مازحا أن ريال مدريد حالفه الحظ بعد أن ساعده برشلونة على التتويج باللقب.

وقال كورتوا: "بعد مواجهة الكلاسيكو احتفل بعض الناس كما لو أنهم فازوا باللقب وعادوا للمنافسة".

وأضاف: "لكننا احتفظنا بهدوئنا وفزنا على سيلتا فيجو في مباراة صعبة وكذلك فزنا بمواجهة خيتافي التي دائما ما تكون صعبة علينا".

وختم الحارس البلجيكي بالقول: "هذا عمل الفريق بأكمله نحن جميعا نهاجم وندافع".

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احمد سعيد

احمد سعيد

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