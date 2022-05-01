ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا إيجابيا بهدف لمثله، مساء السبت، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويواجه الزمالك؛ متصدر جدول الترتيب ، نظيره إيسترن كومباني، اليوم، في إطار الجولة ذاتها.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا:

1- الزمالك 38 نقطة من 16 مباراة

2- الأهلي 33 نقطة من 14 مباراة

3- بيراميدز 29 نقطة من 14 مباراة

4- فيوتشر إف سي برصيد 28 نقطة.

5- سموحة 27 نقطة من 16 مباراة

6 البنك الأهلي 23 نقطة من 16 مباراة

7- فاركو 23 نقطة

8- طلائع الجيش برصيد 22 نقطة.

9- إنبي 20 نقطة

10- غزل المحلة 20 نقطة

11- المصري 19 نقطة

12- الاتحاد السكندري 19 نقطة

13- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

14- الجونة 17 نقطة

15- المقاولون العرب 13 نقطة

16- الإسماعيلي 11 نقطة

17- مصر المقاصة 10 نقاط

18- ايسترن كومباني 10 نقاط

قائمة الهدافين

ترتيب هدافي الدوري المصري:

1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الأول برصيد 10 أهداف.

2- كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) برصيد 8 أهداف.

3- مروان حمدي (سموحة) - جون إيبوكا (إنبي) - محمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 6 أهداف.

4- محمد مجدي أفشة، محمد شريف وبيرسي تاو (الأهلي) - أشرف بن شرقي (الزمالك) - محمود وادي وإبراهيم عادل (بيراميدز) - خالد قمر (الجونة) - أمادو نياس (المقاولون العرب) – ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد رفعت برصيد 5 أهداف.

5- علي معلول (الأهلي) – عمر السعيد - وليد الكرتي (بيراميدز) – كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق أوجولا (سموحة) – ناصر ماهر (فيوتشر) برصيد 4 أهداف.