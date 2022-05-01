ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي مع سيراميكا.. وقائمة الهدافين

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا
تعادل الأهلي وسيراميكا كليوباترا إيجابيا بهدف لمثله، مساء السبت، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.
ويواجه الزمالك؛ متصدر جدول الترتيب ، نظيره إيسترن كومباني، اليوم، في إطار الجولة ذاتها.
وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا:
1- الزمالك 38 نقطة من 16 مباراة
2- الأهلي 33 نقطة من 14 مباراة
3- بيراميدز 29 نقطة من 14 مباراة
4- فيوتشر إف سي برصيد 28 نقطة.
5- سموحة 27 نقطة من 16 مباراة
6 البنك الأهلي 23 نقطة من 16 مباراة
7- فاركو 23 نقطة
8- طلائع الجيش برصيد 22 نقطة.
9- إنبي 20 نقطة
10- غزل المحلة 20 نقطة
11- المصري 19 نقطة
12- الاتحاد السكندري 19 نقطة
13- سيراميكا كليوباترا 18 نقطة
14- الجونة 17 نقطة
15- المقاولون العرب 13 نقطة
16- الإسماعيلي 11 نقطة
17- مصر المقاصة 10 نقاط
18- ايسترن كومباني 10 نقاط
قائمة الهدافين
ترتيب هدافي الدوري المصري:
1- أحمد سيد زيزو (الزمالك) المركز الأول برصيد 10 أهداف.
2- كريستوفر مابولولو (الاتحاد السكندري) برصيد 8 أهداف.
3- مروان حمدي (سموحة) - جون إيبوكا (إنبي) - محمد هلال (البنك الأهلي) برصيد 6 أهداف.
4- محمد مجدي أفشة، محمد شريف وبيرسي تاو (الأهلي) - أشرف بن شرقي (الزمالك) - محمود وادي وإبراهيم عادل (بيراميدز) - خالد قمر (الجونة) - أمادو نياس (المقاولون العرب) – ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد رفعت برصيد 5 أهداف.
5- علي معلول (الأهلي) – عمر السعيد - وليد الكرتي (بيراميدز) – كريم الديب (الاتحاد السكندري) - شادي حسين (سيراميكا كليوباترا) - مصطفي فتحي لاعب الزمالك السابق - صديق أوجولا (سموحة) – ناصر ماهر (فيوتشر) برصيد 4 أهداف.