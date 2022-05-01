شكرا لقرائتكم خبر عن شباب طلائع الجيش أبطال دوري الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق نادي طلائع الجيش لكرة القدم للشباب مواليد 2001 بطلا لدوري الجمهورية، بعد احتلاله القمة بعد فوزه الغالي على بيراميدز بهدف نظيف فى الجولة الأخيرة للبطولة، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة عن الأهلي الذي خسر على ملعبه أمام الجونة بهدف نظيف.

ليتوج فريق طلائع الجيش بالبطولة بأفضلية المواجهات المباشرة مع الأهلي بعدما تساويا في عدد النقاط ولكل منهما 70 نقطة، وكان فريق طلائع الجيش قد فاز على الأهلي بملعبة بمدينة نصر برباعية نظيفة، وخسر الطلائع بملعبه بجهاز الرياضة بهدفين مقابل هدف، ليجني بذلك نجوم طلائع الجيش وجهازهم الفني والإداري مجهود موسم رائع وقوي ومثير انهاة فريق شباب طلائع الجيش بلقب البطولة الغالية ليهديها رئيس قطاع الناشئين بجهاز الرياضة العسكري والجهاز الفني والإداري لمجلس إدارة النادي لدعمة ومساندته لفرق القطاع.



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ولم يكن فوز فريق الشباب بطلائع الجيش بالبطولة مفاجأة أو بضربة حظ ، ولكن تحقق ذلك نتيجه مجهود وتعب وتخطيط طوال الموسم وتحقيق نتائج طيبة طوال مشوار الطلائع في الدوري ، حيث كان الفريق ندا قويا لجميع فرق البطولة ، ووضح الإصرار والعزيمة علي تحقيق اللقب من الجميع لاعبين وجهاز فني وإداري منذ انطلاق الدوري .

من جانبه أعرب العقيد إبراهيم فروح رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم بنادي طلائع الجيش عن سعادته البالغة بتتويج فريق الشباب بالنادي بالبطولة بعد منافسة قوية مع الأهلي .

وأكد إبراهيم فروح أن لاعبي طلائع الجيش والجهاز الفني والإداري استحقوا التتويج ببطولة دوري الجمهورية للشباب بعد موسم استثنائي وأداء بطولي ورجولي خلال جميع المباريات .

وقدم فروح التهنئة لمنظومة نادي طلائع الجيش والجهاز الفني والاداري والطبي لفريق الشباب بقيادة المدير الفني الكابتن حسن محمد إبراهيم ولاعبي فريق الشباب بالنادي مشيدا بأداء جميع اللاعبين .

يقود كتيبة فريق طلائع الجيش مواليد 2001 جهاز فني وإداري مكون من : حسن محمد إبراهيم مديراً فنياً وعماد عبد الجبار مدرباً عاما ومحبي الدين محمد مدرباً مساعدا وشريف عبد المنعم مدرباً لحراس المرمى وعلي عبد الستار مديراً إدارياً للفريق ومحمد حمدي طبيباً وأيمن سعيد أخصائي علاج طبيعي وتأهيل وعلي السمان وأبو بلال مسؤولي مهمات ، وتحت قيادة العميد إبراهيم فروح رئيس قطاع الناشئين بجهاز الرياضة والعقيد إيهاب علي المدير الإداري للقطاع ووائل القباني المدير الفني للقطاع وفريد عبد الدايم إداري قطاع الناشئين .