شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الأهلي بجدول الدوري بعد التعثر فى 3 مباريات وخسارة 7 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الأهلي مسلسل نزيف النقاط فى مسابقة الدوري المصري بتعادله مع سيراميكا بنتيجة 1-1 بشق الأنفس، مساء السبت، فى الجولة 17 من الدوري المصري، تقدم سيراميكا بهدف سجله باسم مرسي فى الدقيقة 87، وتعادل محمد مجدى أفشة للأهلى الدقيقة 101 من ركلة جزاء.

الأهلى يتعثر للمباراة الثالثة على التوالى فى الدوري

تعثر الأهلي للجولة الثالثة على التوالى بعد خسارة أمام المصرى البورسعيدىن وتعادل مع طلائع الجيش، ليفرط فى سبع نقاط كاملة فى الصراع على الصدارة مع الزمالك "حامل اللقب".

ترتيب الأهلى فى جدول الدوري بعد التعادل مع سيراميكا

ويحتل فريق الأهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 14 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة، وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكهم 10.

الأهلى يغلق صفحة الدوري ويستعد لبطل الجزائر

أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، صفحة مباريات الدوري بانتهاء مباراته مع سيراميكا التى أقيمت مساء السبت بالجولة السابعة عشرة للمسابقة، ويبدأ المارد الأحمر الاستعداد لمواجهة وفاق سطيف الجزائرى المقرر لها 7 مايو المقبل باستاد الأهلى والسلام، فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، أما مباراة الإياب فتقام فى الجزائر يوم 14 مايو.

ويرغب موسيمانى فى تحقيق نتيجة إيجابية بلقاء الذهاب تسهل من مهمة المارد الأحمر قبل مباراة العودة المصيرية الجزائر بحثاً عن التأهل للمباراة النهائية لدوري الأبطال الأفريقى للموسم الثالث على التوالي.