شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد الألفى مدرب اليد: نجمى المفضل أحمد عز وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمد الألفى مدرب يد هليوبوليس ونجم الأهلى السابق.
ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟
القراءة.
بتدخل المطبخ؟
أوقات قليلة.
إيه الأكلة التى تتميز فيها؟
مفيش للأسف.
من نجمك المفضل؟
أحمد عز.
من مطربك المفضل؟
عمرو دياب.
لو لم تكن لاعبا كنت تتمنى تكون أيه؟
حياتى كلها الرياضة.
مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون زيه؟
عمر الشريف.
بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
الكاجوال.