شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. محمد الألفى مدرب اليد: نجمى المفضل أحمد عز وبحب عمرو دياب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب محمد الألفى مدرب يد هليوبوليس ونجم الأهلى السابق.

القراءة.

أوقات قليلة.

مفيش للأسف.

أحمد عز.

عمرو دياب.

حياتى كلها الرياضة.

عمر الشريف.

الكاجوال.