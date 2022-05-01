شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ياسين يتأهل لدور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى للسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل محمد ياسين لاعب منتخب مصر للسلاح لدور الـ16 ببطولة الجائزة الكبرى لسلاح سيف المبارزة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولى خلال الفترة من 29 ابريل الجاري وحتى 1 مايو.

وفاز محمد ياسين في دور الـ32 على الفرنسي رومان كانون المصنف الأول على العالم فى مباراة ماراثونية بنتيجة 15-14.

وكان محمد ياسين تأهل لدور الـ32 بعد تغلبه على لاعب اليابان يوهيتو ماسودا بنتيجة 14-13.

وودع محمود محسن البطولة من دور الـ32 بعد الخسارة من الفرنسي الكسندر باردينيت بنتيجة 12-15.

فيما ودع البطولة مهند شعبان من دور الـ64 بعد الخسارة من نيلسون لوبيز بنتيجة 13-15, وأحمد السيد من الدور نفسه بعد الخسارة من لاعب اليابان كازاياسو مينوبي بنتيجة 8-15، ومحمد السيد بعد الخسارة من لاعب أمريكا جاستين ياو بنتيجة 11-15.

ويشرف على تدريب المنتخب المصري السيد سامي صلاح الدين المدير الفني لسلاح سيف المبازة والمدرب العام خالد يوسف والمدربين شريف محمود وأحمد حسين.

ويشارك في البطولة 321 لاعبًا ولاعبة بواقع 183 لاعبًا و 138 لاعبة يمثلون دولة.