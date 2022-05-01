شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف قانون اللعبة.. الوثب الطويل يسمح لكل لاعب بإجراء 6 قفزات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن تعريف القفز الطويل بأنها الرياضة التى يقوم فيها الرياضي بالعَدْوِ سريعاً ضمن مضمار طويل لكى يتسنى للاعب تحقيق التسارع المطلوب حتى يصل إلى مشارف حفرة رملية، موضوعاً على حافتها عارضة خشبية، لتسمح للاعب بالقفز منها داخل الحفرة، ومقياس نجاح العَدَّاء هو مقدار المسافة التي يقفزها داخل الرمل، مع العلم أن قفزته يمكن إلغاؤها إذا شرع بالقفز من بعد الحافة الخشبية.

وخلال مسابقات القفز الطويل يُسمح لكل لاعب بإجراء 6 قفزات، إلا فى حال كانت قفزات الرياضي قصيرة فإنه يستبعد من أول 3 محاولات، واللاعب الفائز هو الذى يحقق القفزة الأطول.

القفز الطويل حالها كحال باقي الرياضات التي تضبطها العديد من القواعد بحيث تجعلها منظمة ومفهومة بالشكل الصحيح، ومن تلك القواعد نذكر ما يلي:

يعتمد عدد محاولات القفز لكل لاعب على العدد الكلي للمشتركين في المنافسة، ففي حال كان عدد المتنافسين أكثر من 8 لاعبين فإنه يُعطى لكل منهم 3 محاولات قفز وبعد ذلك يتم اختيار أفضل 8 قافزين ويتم إعطاؤهم 3 قفزات إضافية.

يجوز لأي لاعب قبل بدء المنافسة بإجراء عمليات الإحماء مستخدماً حفرة رمل المنافسة وتحت أنظار الحُكَّام والمسؤولين، وعند بدء المسابقة عليه التوقف عن ذلك.

يُعطى لكل لاعب أداة خاصة ومُرخصة من قِبَل اللجنة المنظمة للمسابقة لاستخدامها في وضع علامات لأماكن القفز والهبوط.

تتم عملية القفز لكل لاعب فردي على حدة ابتداءً من مضمار الركض وتنتهي بالقفز (بكلا القدمين عادةً) من على القطعة الخشبية المثبتة قبل حفرة الرمل.

يُعطى اللاعب مسافة قُصوى مقدارها 40 متراً لكي يعدو خلالها من أجل أن يقفز.

تُلغى قفزة اللاعب في حال تجاوز أي جزء من قدمه الحافة الخشبية الموضوعة قبل حفرة الرمل.

تُحسب مسافة القفزة من عند أقرب نقطة تم لمسها على الرمل من قفزة اللاعب باتجاه حافة الانطلاق وبشكل متعامد معها.

يُسمح للاعب بإتمام قفزته خلال مدة زمنية مقدارها دقيقة واحدة منذ اللحظة التي تُعطى فيها إشارة البدء.

يُعطى اللاعبين المتعادلين في النتائج فُرَصاً إضافية حتى يحقق أحدهما علامة أكبر من الآخر.

يتم تسوية سطح الرمل الموجود في حفرة القفز بعد كل قفزة بحيث يكون ممسوحاً على نسق وارتفاع واحد.

يُسمح للاعب بالقفز بقدم واحدة من فوق العارضة الخشبية والنزول في الرمل بكلتا القدمين.

يتعين على اللاعب بعد إتمام قفزته أن يخرج من الرمال من الجهة المقابلة لمنطقة القفز وإلا فإنه سيترك علامات قدميه على الرمل ويفسد مكان علامة قفزته وبالتالي سيتم إلغاء تلك القفزة.

فيما يلي نوضح أفضل الأرقام التي تم تحقيقها في رياضة القفز الطويل:

مايك بويل: لاعب أمريكي حقق 1346 نقطة من قفزته التي بلغت مسافة (8.95) متر، وكان ذلك عام 1991.

بوب بيمون: لاعب أمريكي حقق 1335 نقطة من قفزته التي بلغت مسافة (8.90) متر، وكان ذلك عام 1968.

كارل لويس: لاعب أمريكي حقق 1330 نقطة من قفزته التي بلغت مسافة (8.87) متر، وكان ذلك عام 1991.

روبرت إيميان: لاعب صيني حقق 1326 نقطة من قفزته التي بلغت مسافة (8.86) متر، وكان ذلك عام 1987.

لاري ميريكس: لاعب أمريكي حقق 1300 نقطة من قفزته التي بلغت مسافة (8.74) متر، وكان ذلك عام 1988.

وايت فيليبس: لاعب أمريكي حقق 1307 نقاط من قفزته التي بلغت مسافة (8.74) متر، وكان ذلك عام 2009.

إيرفينج سالادينو: لاعب من بنما حقق 1298 نقطة من قفزته التي بلغت مسافة (8.73) متر، وكان ذلك عام 2008.

إيفان بيدروسو: لاعب كوبي حقق 1293 نقطة من قفزته التي بلغت مسافة (8.71) متر، وكان ذلك عام 1995.