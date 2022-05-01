الامارات | "أكاديمية فاطمة بنت مبارك" عقدت ندوات حول العادات الصحية خلال شهر رمضان

شكرا لقرائتكم خبر عن "أكاديمية فاطمة بنت مبارك" عقدت ندوات حول العادات الصحية خلال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ندوات تثقيفية تحت عنوان "العادات الصحية خلال شهر رمضان المبارك"، وذلك يوم الخميس 14 أبريل الماضي، بحيث خصصت الندوة الصباحية بالتعاون المركز الطبي التابع لمجموعة الاتحاد للطيران، ومستشفى برجيل، الشريك الطبي. وأقيمت الندوة في المقر الرئيسي للاتحاد للطيران في أبوظبي، كما وأقيمت محاضرة افتراضية بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، الشريك الأساسي ومصرف أبوظبي الإسلامي، شريك المصرف الأساسي عبر مايكروسوفت تيمز.

وقدمت الندوة حزمة من النصائح للعاملين عن كيفية التعامل مع الشهر الفضيل بطريقة صحية وسليمة، مما يعد ذلك استكمالاً لرسالة الأكاديمية في تقديم برامج متكاملة عن العادات والأنماط والأساليب التي يجب على المجتمع اتباعها لتعزيز صحته وسلامته. وأكد الأخصائيون خلال الندوات وورشات العمل التي قدمتها الأكاديمية بالتعاون مع الشركاء أن شهر رمضان المبارك يعد من المواسم التي تعتبر فرصة جيدة وقيمة لتغيير العديد من العادات الغذائية الخاطئة، ومفهوم الصيام بالمعنى العلمي يعتبر أفضل طريقة للتخلص من العديد من المشكلات الصحية، بما فيها المشكلات التي تتعلق بعملية الهضم. لافتين إلى أن العادات الخاطئة خلال الصوم يمكن أن تؤثر على الصحة بشكل سلبي وتزيد من الوزن وتبطئ من معدل حرق الدهون في الجسم، وهنا تكمن أهمية اتباع ما هدفت الورشة إليه باعتماد العادات الفردية اليومية الصحيحة التي تساعد الصائمين على الشعور بالنشاط والصحة، وتُقلل فرصة إصابتهم بالإجهاد والتعب أثناء الصيام.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية بصدد تنظيم العديد من الفعاليات والبطولات النسائية بالتعاون مع الشركاء لتشجيع السيدات على ممارسة الرياضة في المجتمع ومواصلة نشر الوعي حول أهمية هذه الممارسات على الصحة العامة باعتبارها نمط وأسلوب حياة صحي.

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