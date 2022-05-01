الامارات | أيوب عمر: انتظروا البطائح رقماً صعباً في "المحترفين"

شكرا لقرائتكم خبر عن أيوب عمر: انتظروا البطائح رقماً صعباً في "المحترفين" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال حارس المرمى أيوب عمر إن مشواره مع فريقه البطائح الأصعب في مسيرته الكروية رغم خوضه تجارب عديدة في دوري المحترفين ودوري الدرجة، مبينا ان صعوبة المنافسات بسبب كثرة التحديات التي واجهت الفريق، ولكون خمسة فرق ظلت تتصارع على بطاقة الصعود من الهواة إلى المحترفين حتى آخر جولتين من الدوري، زاد من شدة المنافسة.

وبعد احتفال البطائح بالصعود إلى الأضواء، قال أيوب عمر: انتظروا فريق البطائح رقما صعبا في المحترفين. وتابع في حديث لـ"الإمارات اليوم": ثقتنا عالية اننا سنكون مفاجأة الدوري الموسم المقبل، بعد ان حطم البطائح ارقاما مهمة في دوري الدرجة الاولى. وأضاف: هذا هو الصعود الثالث بالنسبة لي حيث كان الاول مع بني ياس والفجيرة.

وعن اصعب مباراة خاضها في الموسم المنصرم للهواة، أكد أنها كانت ضد دبا الحصن في مرحلة الاياب كون نتيجة الفوز فقط كانت ستمنح الفريق الفرصة لمواصلة المشوار نحو الصعود. وأضاف: "نتمنى ان يستمر المدرب الكفء التونسي طارق الحضيري مع الفريق ليقودنا لافضل النتائج"، مؤكدا ان البطائح صعد بفضل الروح الرياضية العالية والانضباط والجهود التي بذلتها اسرة النادي من كافة الجوانب. وتحدث مازحا: الشعر الابيض نبت في لحيتي بسبب الضغوط والتضحيات لان كل مباراة كانت بمثابة نهائي.

وختم بان لاعب الفريق الكاميروني اناتول يعد افضل لاعبي الدوري رغم أنه انضم في الانتقالات الشتوية، وموضحا: لم يحالفه الحظ ان يتواجد معنا من بداية الدوري ولو انه خاض الموسم من بدايته لخطف لقب هداف البطولة، ويكفي انه سجل 14 هدفا في 15 مباراة مع الفريق وغالبية اهدافه كانت حاسمة.

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