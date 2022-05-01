كل ما تريد معرفته حول مباريات الأهلي المصري في شهر مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يخوض الأهلي المصري العديد من المباريات المرتقبة خلال شهر مايو/ آيار 2022، على كافة الأصعدة، أبرزها في دوري أبطال أفريقيا.



الأهلي حامل اللقب اختتم مبارياته في شهر أبريل/ نيسان، بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام مضيفه سيراميكا كليوباترا، في الجولة 17 من الدوري المصري.

الأهلي يعود مرة أخرى إلى الساحة القارية، حيث يواجه وفاق سطيف الجزائري ذهابا وإيابا في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022، حالما بالتتويج باللقب الـ11 في تاريخه والثالث على التوالي.

مباراة الذهاب تقام يوم السبت المقبل على استاد السلام، بينما يستضيف وفاق سطيف لقاء العودة بعد أسبوع واحد على ملعبه.

في الدوري المصري يلتقي الأهلي مع البنك الأهلي على استاد المقاولون العرب يوم 18 مايو، بينما يلتقي إنبي على نفس الملعب في 21 مايو.

وفي 25 مايو يلتقي الأهلي مع إيسترن كومباني، بينما يحل ضيفا على المقاولون العرب في 29 من نفس الشهر.

حال تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، سيتم على الأرجح تأجيل مباراته أمام إيسترن كومباني بخلاف لقاء المقاولون.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا هو الأسبوع الأخير من شهر مايو الحالي، وحال تأهله سيلاقي الأهلي أحد فريقي الوداد المغربي أو بترو أتلتيكو الأنجولي.

مواعيد مباريات الأهلي في مايو 2022

الأهلي × وفاق سطيف - 7 مايو

وفاق سطيف × الأهلي - 14 مايو

البنك الأهلي × الأهلي - 18 مايو

إنبي × الأهلي - 21 مايو

الأهلي × إيسترن كومباني - 25 مايو

المقاولون العرب × الأهلي - 29 مايو

نهائي دوري أبطال أفريقيا - الأسبوع الأخير من مايو