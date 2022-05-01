جدول مباريات الزمالك المصري في شهر مايو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 1 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

يواصل فريق الزمالك مشواره في الدوري المصري الممتاز لموسم 2021-2022، طامحا في الاحتفاظ باللقب الذي توج به العام الماضي.



ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري في الوقت الحالي برصيد 38 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الأهلي (الثاني)، الذي يمتلك مباراتين مؤجلتين.

ويسعى الزمالك لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري المصري، وزيادة الضغط على غريمه التقليدي قبل أن يستكمل الأخير مؤجلاته.

سيكون الزمالك على موعد مع 5 مباريات مرتقبة في شهر مايو/ آيار خلال منافاسات البطولات المحلية المصرية.

والبداية من ختام الدور الأول والجولة 17 للدوري المصري، حين يحل ضيفا على إيسترن كومباني الصاعد حديثا للمسابقة، مساء يوم الأحد 1 مايو.

وسيلعب الزمالك في الجولة 18 يوم 10 مايو على استاد القاهرة الدولي أمام ضيفه إنبي.

ويلتقي "الأبيض" في الجولة رقم 19 مع نظيره طلائع الجيش يوم 17 من الشهر ذاته، قبل أن يلاقي أسوان في نصف نهائي كأس مصر 2021 يوم 23 مايو.

ويختتم الزمالك مبارياته هذا الشهر بلقاء الجولة 21 حين يلاقي الإسماعيلي يوم 28 مايو على استاد القاهرة.

يذكر أن قنوات أون تايم سبورتس المصرية، تتولى بث كافة مباريات المسابقات المحلية هذا الموسم 2021-2022، وهي متاحة بالمجان عبر قمر نايل سات.

مواعيد مباريات الزمالك في مايو 2022

إيسترن كومباني × الزمالك - 1 مايو

الزمالك × إنبي - 10 مايو

الزمالك × طلائع الجيش - 17 مايو

الزمالك × أسوان - 23 مايو

الزمالك × الإسماعيلي - 28 مايو