شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهنئ ريال مدريد على التتويج بلقب الدوري الإسبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ النادى الأهلى عن طريق الصفحة الرسمية للنادى على تويتر والناطقة باللغة الإنجليزية ريال مدريد الإسبانى عقب نجاحه فى التتويج بلقب الدورى الإسبانى، وعزز فريق ريال مدريد صدارته لقائمة الأندية الأكثر فوزا بلقب الليجا في التاريخ، بعدما حصد لقبه الـ35 فى تاريخه أمام إسبانيول، فى المواجهة التي أقيمت بينهما على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإسباني للموسم الحالي.

وعاد الفريق الملكى للتتويج بالدوري الإسباني من جديد حيث يعود لقبه الأخير قبل الليلة إلى الموسم قبل الماضى 2019-2020، فيما حصد أتلتيكو مدريد لقب الموسم الماضى 2020-2021.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 35 لقبا ليعزز صدارته لقائمة الفرق الأكثر حصدا للقب في تاريخ الدوري الإسباني، ويوسع الفارق إلى 9 ألقاب عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثانى برصيد 26 لقبا جاء أخرهم موسم 2018-2019.

ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في القائمة برصيد 11 لقبا في الليجا، متفوقا بفارق 3 ألقاب عن أتليتك بيلباو صاحب المركز الرابع برصيد 8 ألقاب جاء أخرها موسم 1983-1984.

وكان ريال مدريد يحتاج لنقطة واحدة، من أجل إعلان نفسه بطلا لمسابقة الليجا للمرة رقم 35 في تاريخه، في ظل تصدره جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 81 نقطة، متفوقا بفارق 18 نقطة عن غريمه التقليدي برشلونة الوصيف برصيد 63 نقطة.