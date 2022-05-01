شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يستعد لديربى الإسكندرية ثالث أيام العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى الاتحاد السكندرى، اللاعبين راحة 3 أيام على أن يعود الفريق للتدريبات ثالث أيام العيد فى السابعة مساء للاستعداد لمباريات الدور الثانى وأولى المباريات أمام سموحة ديربى الإسكندرية والمقرر له 11 مايو الجارى.

وعاشت جماهير الإسكندرية فرحة كبيرة مساء أمس بعودة الفريق للانتصارات بعد الفوز الغالى والمهم على المحلة بثلاثية نظيفة وتقديم أداء طيب بروح وإصرار اللاعبين على تحقيق المكسب الذى طمأن الجماهير على الحالة الفنية والبدنية للفريق.

وتواجدت لجنة الكرة برئاسة أحمد عبد المجيد بغرفه خلع الملابس عقب المباراة ونقل فرحه الجماهير للجهاز واللاعبين ووجه لهم الشكر من جانب رئيس النادى محمد مصيلحى المتواجد فى السعودية لأداء العمرة.

وشكر محمد خميس عضو مجلس الإدارة عماد النحاس المدير الفنى وأكد له ثقة مجلس الإدارة فى الجهاز كانت فى محلها وطالبه باستمرار الروح والاداء الرجولى.